سيدي بوزيد : 3 قتلى و 5 جرحى في انقلاب شاحنة

Mardi 13 Août 2019



باب نات

- جد عشية أمس حادث مرور في مغيلة من معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد أسفر عن 3 قتلى و 5 جرحى وقع نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد..وتمثلت صورة الحادث وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بالجهة.