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سيدي بوزيد : 3 قتلى و 5 جرحى في انقلاب شاحنة

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
باب نات - جد عشية أمس حادث مرور في مغيلة من معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد أسفر عن 3 قتلى و 5 جرحى وقع نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
.وتمثلت صورة الحادث وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بالجهة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187327

Mandhouj  (France)  |Mardi 13 Août 2019 à 09h 17m |           
لا حول و لا قوة إلا بالله.
الله يرحمهم. و الشفاء للجرحى.



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