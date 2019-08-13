Mardi 13 Août 2019
باب نات - جد عشية أمس حادث مرور في مغيلة من معتمدية السبالة بولاية سيدي بوزيد أسفر عن 3 قتلى و 5 جرحى وقع نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.
.وتمثلت صورة الحادث وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بالجهة.
.وتمثلت صورة الحادث وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنية في انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهم بالجهة.
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Par:mandhouj (France )
Sur: سيدي بوزيد : 3 قتلى و 5 جرحى في انقلاب شاحنة