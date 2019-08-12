Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Dehk We Jadd  

احتجاجا على انقطاع الماء، مواطنون يغلقون الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
باب نات - قام عدد من المحتجين بغلق الطريق الرابطة بين تونس و بنزرت على مستوى النحلي احتجاجا على انقطاع الماء بالمنطقة، ما خلّف تعطّل حركة السير بالاتجاهين ووقوف مئات السيارات في الطريق.


Credits Google Map @14h Tunis time




  
  
     
  
rtt-5288b4de41e16bcc7f4c79f88f3e2df4-2019-08-12 13:54:56






0 de 0 commentaires pour l'article 187310



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 12 أوت 2019 | 11 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:52 19:17 16:11 12:31 05:34 03:57
37°
 37° % 23 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
37°-2334°-2531°-2331°-2432°-22
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565619522|187310 2290|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires