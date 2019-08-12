احتجاجا على انقطاع الماء، مواطنون يغلقون الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت

Lundi 12 Août 2019
باب نات - قام عدد من المحتجين بغلق الطريق الرابطة بين تونس و بنزرت على مستوى النحلي احتجاجا على انقطاع الماء بالمنطقة، ما خلّف تعطّل حركة السير بالاتجاهين ووقوف مئات السيارات في الطريق.
Credits Google Map @14h Tunis time
Credits Google Map @14h Tunis time
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Par:kerker (France )
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