احتجاجا على انقطاع الماء، مواطنون يغلقون الطريق الرابطة بين تونس وبنزرت

Lundi 12 Août 2019



باب نات



Credits Google Map @14h Tunis time

- قام عدد من المحتجين بغلق الطريق الرابطة بين تونس و بنزرت على مستوى النحلي احتجاجا على انقطاع الماء بالمنطقة، ما خلّف تعطّل حركة السير بالاتجاهين ووقوف مئات السيارات في الطريق.