مدير حملة مهدي جمعة للرئاسة يكذب بشكل قطعي وجود علاقة مصاهرة بين جمعة وقيادات في النهضة

Lundi 12 Août 2019



باب نات

- استنكر محمد علي التومي، مدير حملة المرشح للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة ما وصفها حملات المغالطة التي تستهدف حزب البديل التونسي ومهدي جمعة "خاصة مع تصاعد شعبيته في الآونة الأخيرة".وقال التومي في بيان نشره الأحد 11 أوت "في اطار تواصل حملات المغالطات قامت صفحة فايسبوك مأجورة بنشر معطيات تفيد بوجود علاقات مصاهرة بين مهدي جمعة وقيادات من النهضة".وكذب بشكل قطعي ما تم نشره مؤكدا أنه لا وجود لعلاقات مصاهرة مع قيادات في النهضة وأن حملات المغالطة لن تثني حزبه عن مواصلة العمل لطرح بديل سياسي يرتقي بتونس.