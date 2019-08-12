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مهدي جمعة يثير سخرية نشطاء الفايسبوك ب''تعبير كتابي ركيك'' بمناسبة العيد

Lundi 12 Août 2019

Lundi 12 Août 2019
باب نات - أثار رئبس حزب البديل التونسي ومرشحه للانتخابات الرئاسية مهدي جمعة سخرية نشطاء الفايسبوك بتدوينة نشرها في صفحته الرسمية بمناسبة العيد .

ووصف النشطاء تدوينة جمعة التي تحدث فيها عن قضاء العيد مع عائلته وتأدية صلاة العيد مع أبنائه بالتعبير الكتابي الركيك.
وفي نفس السياق علق الناقد الساخر صابر الوسلاتي على تدوينة مهدي جمع. بالقول " فرض فجئي في التعبير الكتابي :

الموضوع :
قضّيت يوم العيد صحبة العائلة، حرّر فقرة تصف فيها أجواء العيد، و أهمية العيد لدى المواطنين... موظفا ما درست من حروف أبجديّة، و جمل فعليّة، و حملات إنتخابيّة.

  
  
     
  
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