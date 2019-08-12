المرشح للرئاسة عمر منصور : المافيا تسيطر على الدولة

Lundi 12 Août 2019
باب نات - استقبلنا السيد عمر منصور في مكتبه بحفاوة كبيرة و كان كعادته تلقائيا و جادا في تناول مختلف القضايا التي تشغل التونسيين ،، تحمل مسؤوليات مختلفة و كان رجلا ميدانيا سواء لما كان واليا على تونس او اريانة او وزيرا للعدل و اشتهر بتطبيق القانون و منع الانتصاب الفوضوي ... يقول أن الناس الذين التقاهم في المناطق التي عمل فيها طالبوه بالتحرك لذلك جاء شعار "تحرك " من اجل تونس و قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية و تواعد معهم على العمل معا .
و قد خص موقع باب نات بحوار مطول :
حاوره : بولبابه سالم
باب نات : لماذا ترشح السيد عمر منصور للانتخابات الرئاسية ؟
الجواب : اشتغلت في الدولة مدة سبع سنوات و كنت قريبا من الناس لأني رجل ميداني ، و بحكم احتكاكي بالمواطنين كانوا دائما يسألوني على ضرورة التحرك و العمل للمساهمة في بناء تونس الجديدة ثم اختاروا شعار "تحرك " وهي رسالة لنتحرك جميعا من اجل بلادنا .
باب نات : من دفعك الى الترشح للانتخابات الرئاسية؟
باب نات: ذكرت في تصريح شهير ان الفساد اقوى من الدولة في تونس ،، كيف ستتعامل معه لو وصلت للرئاسة ؟
كلما عملت صلب الدولة كنت ابحث عن لوبيات الفساد لاقارعها ، و حصل هذا في ولاية تونس و بدرجة أقل في اريانة.. المافيا تسيطر على الدولة في تونس و تتحكم في قوت المواطنين و المواد الحيوية مثل الحليب و الدواء و غيرهما و تعين المسؤولين و الوزراء و المديرين و قد نرى في المستقبل انها تسيطر على الأمن .
* الشاهد لا يحارب الفساد
باب نات : قال يوسف الشاهد انه في حرب مع والفساد ،، ما تعليقك ؟
* حاربني من تضررت مصالحهم
باب نات : من يقف وراء إقالتك بعد زيارتكم الكرم الغربي و صورتكم مع عماد دغيج ؟
* تونس تحتاج الى اعادة البناء و ليس الترميم .
باب نات : ما الذي يمكنك تغييره لو نجحت في الوصول الى كرسي قرطاج ؟
لقد جرّد رئيس الجمهورية من مهامه بعد الثورة و كادوا يلغون منصب الرئيس فصلاحياته محدودة و غير قادر على الفعل ،، و انا ساطالب بتعديل الدستور .
باب نات : هل ستشارك في المناظرات التلفزية التي ستنظمها التلفزة الوطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية ؟
باب نات : لو تلخص برنامجك في أربع نقاط رئيسية ،، ماذا تقول ؟
* اعادة بناء الدولة و مؤسساتها ، دولة مدنية عصرية.
باب نات : هل تخشى تأثيرات المال الخارجي ؟
باب نات: هناك صعود للتيارات الشعبوية في العالم مثل نجاح ممثل كوميدي في أوكرانيا و ترامب في أمريكا ،، هل يمكن أن تشهد تونس هذه الموجة ؟
باب نات : هل تصدق استطلاعات الرأي ؟
باب نات : اعلن يوسف الشاهد عن ترشحه للرئاسة ، هل تطالبه بالاستقالة من الحكومة ؟
و قد خص موقع باب نات بحوار مطول :
حاوره : بولبابه سالم
باب نات : لماذا ترشح السيد عمر منصور للانتخابات الرئاسية ؟
الجواب : اشتغلت في الدولة مدة سبع سنوات و كنت قريبا من الناس لأني رجل ميداني ، و بحكم احتكاكي بالمواطنين كانوا دائما يسألوني على ضرورة التحرك و العمل للمساهمة في بناء تونس الجديدة ثم اختاروا شعار "تحرك " وهي رسالة لنتحرك جميعا من اجل بلادنا .
جمعنا 14 الف إمضاء و قدمت ترشحي يوم الجمعة كمرشح مستقل و كل الذين يعملون معي متطوعون .
باب نات : من دفعك الى الترشح للانتخابات الرئاسية؟
أنا مستقل ،، صحيح اتصلت بي بعض الأحزاب لأكون معها لكني رفضت لأن الحزب له ضوابطه و قراراته التي يجب الالتزام بها و بالنسبة لشخصي فإنه لي خصوصياتي و من معي من الذين اعجبوا بالعمل الذي قمت به في جهاتهم هم الذين شجعوني على الترشح .
باب نات: ذكرت في تصريح شهير ان الفساد اقوى من الدولة في تونس ،، كيف ستتعامل معه لو وصلت للرئاسة ؟
كلما عملت صلب الدولة كنت ابحث عن لوبيات الفساد لاقارعها ، و حصل هذا في ولاية تونس و بدرجة أقل في اريانة.. المافيا تسيطر على الدولة في تونس و تتحكم في قوت المواطنين و المواد الحيوية مثل الحليب و الدواء و غيرهما و تعين المسؤولين و الوزراء و المديرين و قد نرى في المستقبل انها تسيطر على الأمن .
حتى في الدول المتقدمة هناك مافيات لكن هناك دولة تسيطر على المافيا و ليس العكس .
* الشاهد لا يحارب الفساد
باب نات : قال يوسف الشاهد انه في حرب مع والفساد ،، ما تعليقك ؟
لو كان ذلك صحيحا لانتهى الفساد ،، و نحن نرى اليوم الحكومة من جهة و الفساد من جهة اخرى .
* حاربني من تضررت مصالحهم
باب نات : من يقف وراء إقالتك بعد زيارتكم الكرم الغربي و صورتكم مع عماد دغيج ؟
من تضررت مصالحهم عملوا على إقالتي سواء من مافيات الفساد او حتى من مسؤولين في الدولة لانهم اعتبروا ان ما اقوم به رفع سقف المسؤولية و قيمة العمل الميداني ،، و قد زرت الكرم الغربي بعد اتصال من احد المواطنين بالتزامن مع برنامج حمزة البلومي ،، و ذهبت لوحدي وسط جموع الناس و جلست معهم في المقهى و تحدثنا عن مشاغلهم حتى نثبت ان الدولة ليست غائبة في تلك المناطق و عماد دغيج ابن المنطقة وهو مواطن تونسي و لم يأت الى مكتبي كما طالبت بعد طرح مشاغلهم بأن يختاروا وفدا لزيارتي لتفعيل بعض الاجراءات ذات الأولوية و قلت لهم ألا يقولوا مستقبلا أن الدولة همشتهم و تخلت عنهم وهو ما اشادوا به ، و الحقيقة هذا واجبي كرجل دولة ،، و هؤلاء يتناسوا اني زرت أيضا بومنديل و الخربة و تحادثت مع الناس حول حقوقهم و واجباتهم . ما قمت به ميدانيا ازعج الكثيرين .
* تونس تحتاج الى اعادة البناء و ليس الترميم .
باب نات : ما الذي يمكنك تغييره لو نجحت في الوصول الى كرسي قرطاج ؟
لقد جرّد رئيس الجمهورية من مهامه بعد الثورة و كادوا يلغون منصب الرئيس فصلاحياته محدودة و غير قادر على الفعل ،، و انا ساطالب بتعديل الدستور .
المشاكل في تونس كثيرة و متعددة و تحتاج الى اعادة البناء لا مجرد الترميم ،، هناك مشاكل في الصحة و التعليم و الاعلام و كل القطاعات و نحتاج الى قرارات جريئة .
باب نات : هل ستشارك في المناظرات التلفزية التي ستنظمها التلفزة الوطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية ؟
في العادة لا اذهب الى حوارات اعلامية فيها صراعات عبثية و صياح لاني في الأصل إنسان عملي وهذا يعرفه الجميع ،، لكني اشارك في الحوارات مع اشخاص جديين .
باب نات : لو تلخص برنامجك في أربع نقاط رئيسية ،، ماذا تقول ؟
* اعادة بناء الدولة و مؤسساتها ، دولة مدنية عصرية.
* اعادة الاعتبار للخصوصية التونسية في كل المجالات .
* الانضباط و علوية القانون بدون تمييز .
* العودة الى ثقافة العمل .
باب نات : هل تخشى تأثيرات المال الخارجي ؟
للأسف و يا خيبة المسعى لو اصبح المال الخارجي يعين رئيس الجمهورية .
باب نات: هناك صعود للتيارات الشعبوية في العالم مثل نجاح ممثل كوميدي في أوكرانيا و ترامب في أمريكا ،، هل يمكن أن تشهد تونس هذه الموجة ؟
الشعبوية هي الرغبة في الوصول الى المواقع بدون ان تكون مؤهلا لها ،، وهي كلام دون أفعال ،، هناك جهات تمارس الشعبوية بطرق مختلفة لكني على يقين أن وعي التونسيين متطور و سينتصر و لولا هذا الوعي لما قدمت ترشحي .
باب نات : هل تصدق استطلاعات الرأي ؟
استطلاعات الرأي في تونس غير بريئة و لا اصدقها ،، و توجهات الناس يمكن معرفتها من الناس مباشرة في الفضاءات العامة .
باب نات : اعلن يوسف الشاهد عن ترشحه للرئاسة ، هل تطالبه بالاستقالة من الحكومة ؟
بعد تقديمه الترشح يجب على الشاهد ان يستقيل من منصبه ليكون مع جملة المتنافسين .
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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