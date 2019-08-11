رئيس الجمهورية يطّلع على سير عمل الوحدات الأمنيّة بالإدارة الفرعية للطرقات السيارة بمنطقة تُركي

Dimanche 11 Août 2019



باب نات

- أدّى رئيس الجمهورية محمد الناصر صباح يوم الأحد 11 أوت 2019 زيارة ميدانية للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بتركي اطلع خلالها على سير عمل الوحدات الأمنيّة وجاهزية أفرادها وعاين الاجراءات المتخذة لتأمين حركة المرور وتنقلات المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.وثمّن رئيس الدولة المجهودات المبذولة من أجل حماية البلاد والسّهر على أمن المواطنين وتأمين تنقلاتهم، داعيًا في هذا الإطار الوحدات الأمنيّة الى مزيد اليقظة والتأهّب، متقدّما لهم ولعائلاتهم بأطيب التهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك.