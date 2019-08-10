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توضيح من علي العريض

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
باب نات - تعقيبا حول ما تم تداوله في بعض المواقع نشر القيادي بحركة النهضة التوضيح التالي:


" خلافا لما تم تداوله في بعض المواقع فانني لم أتطرق مطلقا في الحوار الذي أدليت به لتونس الرقمية إلى مسألة "الملفات" بل إنني من أشد المناهضين لاستعمال هذا الأسلوب.

و يمكن التحقق من ذلك بالاستماع إلى الحوار كاملا على الرابط التالي

اقرأ أيضا: العريض: الأحزاب التي تزايد على النهضة كلها اشتغلت معها و عليها أن لا تصعّد في كلامها و إلا سنخرج ملفّاتها


  
  
     
  
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