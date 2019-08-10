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نايلة شرشور المترشحة عن قائمة إئتلاف ''الوطن الجديد'' في المنستير تعلن دعم مورو

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - أعلنت نايلة شرشور المترشحة للانتخابات التشريعية و رئيسة قائمة إئتلاف "الوطن الجديد" (يضم شخصيات سياسية من بينها سليم رياحي و المنذر بلحاج علي...) في دائرة المنستير عن رفضها دعم سليم الرياحي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية.

واشارت في تدوينة على الفايسبوك الى أنها تدعم ترشح عبد الفتاح مورو للرئاسية بإعتباره ممثلا للإسلام التونسي المعتدل و يمكن أن يرسل برسائل تسامح للداخلة و الخارج.




ونائلة شرشور هي الرئيسة السابقة للحزب الليبرالي التونسي الذي كان محاصرا في عهد بن علي ،وعرفت بعلاقاتها الدولية الفاعلة في الاوساط الغربية .


وهي ايضا ابنة الوجه الدستوري التاريخي محمود شرشور الذي ساهم الى جانب الزعيم بورقيبة في معركة التحرير الوطني ثم في مسار بناء الدولة الحديثة بتقلده أعلى المناصب الحزبية ،كمدير مساعد للحزب الاشتراكي الدستوري ،و سفير بعدد من العواصم العربية.

كما يعد محمود شرشور من أبرز خريجي جامع الزيتونة وله اسهامات فكرية وسياسية بعديد الصحف والمجلات التونسية والاجنبية.

  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 187257

Karimyousef  (France)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 54m |           
@le chef
Je ne vois pas d'opportunisme chez cette dame qui refuse de voter pour Riahi. celui-ci est une personne très controversée et dont l'origine de sa fortune demeure mystérieuse.
Je trouve qu'elle fait preuve d'audace et de liberté en choisissant de voter pour un candidat qu'elle estime être proche de ses convictions surtout la tolérance.
Cordialement

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 44m |           
تبرير تصويتها لمورو حسب تدوينتها لا يتعلق بالتنافس السياسي الداخلي بل ترى في عبد الفتاح فرصة من ذهب لهدف أكبر على المدى البعيد وهو القطع نهائيا مع الاسلام الخليجي المتشدد وترسيخ الاسلام الديمقراطي المتمدن على الطريقة التونسية المتفردة في كل شيء .

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 33m |           
طبعا الخبر من الوزن الثقيل من شخصية وازنة تسلحت بشجاعة مدهشة وهي تعلم جيدا بأن سهام الاعلام ستوجه لها وتتهمها بالنهضاوية حتى لا يتفاقم نزيف النساء من فريق النافورة نحو مورو .

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 33m |           
كنت مصمم باش ما نمشيش ننتخب، الآن بديت نخمم

Lechef  (Tunisia)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 29m |           
Les indisciplinés politiquement telle que cette dame qui ne vote pas pour un membre de son parti et vote pour un autre " Mourou" augmentent de plus en plus. Ce sont les nouveaux opportunistes

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 10 Août 2019 à 18h 18m |           
واضح أن مورو بدأ يستقطب المليون مرا وهذه بصراحة مفاجأة أن يكون عبد الفتاح خليفة البجبوج .



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