Samedi 10 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - أعلنت نايلة شرشور المترشحة للانتخابات التشريعية و رئيسة قائمة إئتلاف "الوطن الجديد" (يضم شخصيات سياسية من بينها سليم رياحي و المنذر بلحاج علي...) في دائرة المنستير عن رفضها دعم سليم الرياحي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية.
واشارت في تدوينة على الفايسبوك الى أنها تدعم ترشح عبد الفتاح مورو للرئاسية بإعتباره ممثلا للإسلام التونسي المعتدل و يمكن أن يرسل برسائل تسامح للداخلة و الخارج.
ونائلة شرشور هي الرئيسة السابقة للحزب الليبرالي التونسي الذي كان محاصرا في عهد بن علي ،وعرفت بعلاقاتها الدولية الفاعلة في الاوساط الغربية .
وهي ايضا ابنة الوجه الدستوري التاريخي محمود شرشور الذي ساهم الى جانب الزعيم بورقيبة في معركة التحرير الوطني ثم في مسار بناء الدولة الحديثة بتقلده أعلى المناصب الحزبية ،كمدير مساعد للحزب الاشتراكي الدستوري ،و سفير بعدد من العواصم العربية.
كما يعد محمود شرشور من أبرز خريجي جامع الزيتونة وله اسهامات فكرية وسياسية بعديد الصحف والمجلات التونسية والاجنبية.
واشارت في تدوينة على الفايسبوك الى أنها تدعم ترشح عبد الفتاح مورو للرئاسية بإعتباره ممثلا للإسلام التونسي المعتدل و يمكن أن يرسل برسائل تسامح للداخلة و الخارج.
ونائلة شرشور هي الرئيسة السابقة للحزب الليبرالي التونسي الذي كان محاصرا في عهد بن علي ،وعرفت بعلاقاتها الدولية الفاعلة في الاوساط الغربية .
وهي ايضا ابنة الوجه الدستوري التاريخي محمود شرشور الذي ساهم الى جانب الزعيم بورقيبة في معركة التحرير الوطني ثم في مسار بناء الدولة الحديثة بتقلده أعلى المناصب الحزبية ،كمدير مساعد للحزب الاشتراكي الدستوري ،و سفير بعدد من العواصم العربية.
كما يعد محمود شرشور من أبرز خريجي جامع الزيتونة وله اسهامات فكرية وسياسية بعديد الصحف والمجلات التونسية والاجنبية.
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Par:karimyousef (France )
Sur: نايلة شرشور المترشحة عن قائمة إئتلاف ''الوطن الجديد'' في المنستير تعلن دعم مورو