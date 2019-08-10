سوسة: القبض على شخصين من أجل محاولة سرقة مكتب بريد

Samedi 10 Août 2019
باب نات - تمكنت يوم 09 أوت 2019 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على شخصين (أعمارهما 15 و20 سنة قاطنين الجهة) من أجل محاولتهما سرقة مكتب إعلاميّة تابع للإدارة الجهويّة للبريد بجهة سهلول.
بالتحرّي معهما بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة (بالنسبة للطفل القاصر) إعترفا بما نُسب إليهما وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث التي لا تزال متواصلة.
بالتحرّي معهما بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة (بالنسبة للطفل القاصر) إعترفا بما نُسب إليهما وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث التي لا تزال متواصلة.
En continu
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 14:49 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:19
|16:12
|12:32
|05:32
|03:54
|
35°
|35°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|35°-24
|39°-24
|39°-24
|34°-25
|32°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 521) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 543) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 660) كلات بعضها ..
( 66 369) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 66 020) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 459) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 905) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 476) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 53 075) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 938) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 778) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 853) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 912) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 927) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 430) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 876) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 522) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 149) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 146) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 090) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: العرب اللندنية تحذر التونسيين :إحذروا مورو و تنويمه المغناطيسي