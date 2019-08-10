سوسة: القبض على شخصين من أجل محاولة سرقة مكتب بريد

Samedi 10 Août 2019



باب نات

- تمكنت يوم 09 أوت 2019 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة من إلقاء القبض على شخصين (أعمارهما 15 و20 سنة قاطنين الجهة) من أجل محاولتهما سرقة مكتب إعلاميّة تابع للإدارة الجهويّة للبريد بجهة سهلول.بالتحرّي معهما بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة (بالنسبة للطفل القاصر) إعترفا بما نُسب إليهما وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمّة الأبحاث التي لا تزال متواصلة.