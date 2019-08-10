عام سجنا في حق ام لم تبلغ عن ابنها الذي التحق بعناصر كتيبة عقبة ابن نافع ..

Samedi 10 Août 2019
باب نات - حكمت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا في حق امراة في العقد الخامس من العمر وجهت لها تهمة عدم اشعار السلط بما بلغ إليه من معلومات أو معطيات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها وذلك على خلفية عدم اعلام الوحدات الامنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين بالتحاق ابنها خلال 2015 بعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية وتواصلها معه عبر الفايس بوك والسكايب ...
وقد انكرت الأم خلال جلسة محاكمتها علمها بالتحاق ابنها بارهابيي الشعانبي موضحة انها كانت تخال بانه سافر الى ليبيا للعمل فواجهها القاضي بالصور التى ارسلها لها والتى كان فيها مطلقا للحيته ويرتدي لباس افغاني وهو في الجبل فاصرت على الانكار ...
وقد انكرت الأم خلال جلسة محاكمتها علمها بالتحاق ابنها بارهابيي الشعانبي موضحة انها كانت تخال بانه سافر الى ليبيا للعمل فواجهها القاضي بالصور التى ارسلها لها والتى كان فيها مطلقا للحيته ويرتدي لباس افغاني وهو في الجبل فاصرت على الانكار ...
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Par:mandhouj (France )
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