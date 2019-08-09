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مرشّح فيصل التبيني ''المكشط'' يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أودع اليوم الجمعة 09 أوت 2019، كمال العبيدي المعروف باسم "المكشط" و هو راعي أغنام في العقد الخامس من عمره ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة الى مقر الهيئة العليا للانتخابات.

وكان النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني دعا التونسيين في تسجيل فيديو الى دعم المرشح الرئاسي كمال العبيدي المكنى ب" المكشط" وقال إنه يملك برنامج انتخابي طموح سيخرج التونسيين من الخصاصة والبطالة.


وكانت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحصت بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.

وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187222

Mandhouj  (France)  |Vendredi 09 Août 2019 à 20h 50m |           
مرحبا به في حلبة الصراع الرءاسي. تونس الديمقراطية .. 98 مرشح و مرشحة ، يعني من حق كل تونسي أن يترشح لرءاسة الجمهورية .. هذا ليس من أثار السامري، لكن من أثار البرويطة .. من أثار الثورة.. أيام تقديم الترشحات هي نفسها أيام عرس ديمقراطي.


حبيت نكمل على ال99، من بعد قلت لوح علي ميش لازم انحرم على الجماعة !!! .

#تونس_الحبيبة

بن علي هرب

Karimyousef  (France)  |Vendredi 09 Août 2019 à 20h 38m |           
C'est évident,il y a une réelle volonté de "rabaisser" ces élections à travers des candidats très bizarres.
Ceux qui n'ont pas pu empêcher ces élections ,ils cherchent à les salir en poussant certains individus à se présenter en short...



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