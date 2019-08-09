مرشّح فيصل التبيني ''المكشط'' يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أودع اليوم الجمعة 09 أوت 2019، كمال العبيدي المعروف باسم "المكشط" و هو راعي أغنام في العقد الخامس من عمره ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة الى مقر الهيئة العليا للانتخابات.
وكان النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني دعا التونسيين في تسجيل فيديو الى دعم المرشح الرئاسي كمال العبيدي المكنى ب" المكشط" وقال إنه يملك برنامج انتخابي طموح سيخرج التونسيين من الخصاصة والبطالة.
وكانت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحصت بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.
وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم.
وكان النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني دعا التونسيين في تسجيل فيديو الى دعم المرشح الرئاسي كمال العبيدي المكنى ب" المكشط" وقال إنه يملك برنامج انتخابي طموح سيخرج التونسيين من الخصاصة والبطالة.
وكانت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحصت بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم.
وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم.
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