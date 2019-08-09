العريض: الأحزاب التي تزايد على النهضة كلها اشتغلت معها و عليها أن لا تصعّد في كلامها و إلا سنخرج ملفّاتها

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - في حوار لموقع تونس الرّقمية قال علي العريض القيادي بحزب حركة النّهضة انّ جميع الاحزاب اليوم تسعى لتعبئة انتخابيّة و ذلك على حساب تشويه حركة النّهضة.
مضيفا أنّ جميع الأحزاب تقريبا جمعتها علاقة عمل بالحركة إمّا في إطار الحكومات المتعاقبة أو داخل البرلمان و على هذه الأحزاب أن لا تصعّد في كلامها و إلاّ سنخرج الملفات، وفق قوله.
فيديو: الدّقيقة 20 و30ث
مضيفا أنّ جميع الأحزاب تقريبا جمعتها علاقة عمل بالحركة إمّا في إطار الحكومات المتعاقبة أو داخل البرلمان و على هذه الأحزاب أن لا تصعّد في كلامها و إلاّ سنخرج الملفات، وفق قوله.
فيديو: الدّقيقة 20 و30ث
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Par:essoltan (France )
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