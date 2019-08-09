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العريض: الأحزاب التي تزايد على النهضة كلها اشتغلت معها و عليها أن لا تصعّد في كلامها و إلا سنخرج ملفّاتها

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - في حوار لموقع تونس الرّقمية قال علي العريض القيادي بحزب حركة النّهضة انّ جميع الاحزاب اليوم تسعى لتعبئة انتخابيّة و ذلك على حساب تشويه حركة النّهضة.

مضيفا أنّ جميع الأحزاب تقريبا جمعتها علاقة عمل بالحركة إمّا في إطار الحكومات المتعاقبة أو داخل البرلمان و على هذه الأحزاب أن لا تصعّد في كلامها و إلاّ سنخرج الملفات، وفق قوله.



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Ateff  ()  |Vendredi 09 Août 2019 à 20h 11m |           
رد بالك يا على يجوكش من تالي وانت تستنا فيهم من قدام...

Sly  ()  |Vendredi 09 Août 2019 à 19h 58m |           
تعري... نوري

Lechef  ()  |Vendredi 09 Août 2019 à 19h 35m |           
Voilà ce qui est grave.C'est à dire chacun a des dossiers .Tous vont appliquer le principe de la candidate Nermine Sfar● Dévoiler tout●



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