تحيا تونس في المنستير تدعم عبد الكريم الزبيدي في الرئاسية على حساب الشاهد

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - كشف الكاتب العام الجهوي لحزب حركة " تحيا تونس" بالمنستير نبيل الحداد، في تصريح لراديو ماد الجمعة 9 أوت 2019، أن أعضاء المكتب الجهوي والكتاب العامين المحلييين وكافة الهياكل المحلية والقاعدية وأعضاء المكتب الوطني ورؤساء بلديات وعموم المنخرطين في حزب حركة تحيا تونس بولاية المنستير سيدعمون وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وعبر نبيل حداد عن مساندة تحيا تونس في المنستير الكاملة لهذا الترشح في تناقض مع ترشح رئيس الحزب يوسف الشاهد.
و أصدر المكتب الجهوي للحركة يوم أمس الخميس 8 أوت 2019، بيانا يدعو فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء المكتب السياسي لمساندة هذا الترشح والتفاعل معه باعتباره ضامنا للمسار الديمقراطي وحامي المكاسب الوطنية.
وعبر نبيل حداد عن مساندة تحيا تونس في المنستير الكاملة لهذا الترشح في تناقض مع ترشح رئيس الحزب يوسف الشاهد.
و أصدر المكتب الجهوي للحركة يوم أمس الخميس 8 أوت 2019، بيانا يدعو فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء المكتب السياسي لمساندة هذا الترشح والتفاعل معه باعتباره ضامنا للمسار الديمقراطي وحامي المكاسب الوطنية.
En continu
- Hier 22:02 أبو القاسم الشابي.. غوثك يا عاشق الوطن!!
- Hier 21:56 هذا ما تحتاجه تونس فجر 16 سبتمبر 2019..
- Hier 17:26 صافي سعيد يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 16:36 ريكوبا يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:57
|19:20
|16:12
|12:32
|05:31
|03:53
|
34°
|34°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|34°-24
|37°-24
|38°-23
|41°-23
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 349) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 282) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 350) كلات بعضها ..
( 66 102) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 970) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 421) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 876) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 385) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 367) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 908) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 763) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 819) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 896) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 774) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 412) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 169) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 799) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 496) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 137) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 124) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
Par:3azizou ( )
Sur: رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي