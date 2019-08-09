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من المنفى ... سليم الرياحي يترشّح للانتخابات الرئاسية بتوكيل

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أودع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الجمعة 9 أوت 2019، ترشّحه للانتخابات الرئاسية بتزكيات البرلمانية، بتوكيل منه لمحاميه الطيب بالصادق، حسب اذاعة موزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أنّ سليم الرياحي هو مرشّح إئتلاف الاتحاد الوطني الجديد.


  
  
     
  
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