من المنفى ... سليم الرياحي يترشّح للانتخابات الرئاسية بتوكيل

Vendredi 09 Août 2019



باب نات

- أودع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الجمعة 9 أوت 2019، ترشّحه للانتخابات الرئاسية بتزكيات البرلمانية، بتوكيل منه لمحاميه الطيب بالصادق، حسب اذاعة موزاييك.وتجدر الاشارة إلى أنّ سليم الرياحي هو مرشّح إئتلاف الاتحاد الوطني الجديد.