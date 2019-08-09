من المنفى ... سليم الرياحي يترشّح للانتخابات الرئاسية بتوكيل

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أودع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الجمعة 9 أوت 2019، ترشّحه للانتخابات الرئاسية بتزكيات البرلمانية، بتوكيل منه لمحاميه الطيب بالصادق، حسب اذاعة موزاييك.
وتجدر الاشارة إلى أنّ سليم الرياحي هو مرشّح إئتلاف الاتحاد الوطني الجديد.
وتجدر الاشارة إلى أنّ سليم الرياحي هو مرشّح إئتلاف الاتحاد الوطني الجديد.
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Par:3azizou ( )
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