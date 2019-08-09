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محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - قدّم الجمعة 9 أوت رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال محسن مرزوق في كلمة بعد تقديم ملف ترشحه أن العدالة الاجتماعية ونظافة اليد ومحاربة الفساد أهم برامجه الانتخابية.
وكسف محسن مرزوق أنه تمكن من جمع 20 ألف تزكية مواطنية.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187192

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 11h 05m |           
أشكك في نزاهة 26 ألف تزكية شعبية ومن غير المستبعد أن تكون من جمع الدولة العميقة من هويات توفرها شركات المناولة من المشردين في الشوارع والطبقة المسحوقة .ولا ننسى أنه خبير ببعث الموتى من مرقدهم في الانتخابات الفارطة .

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 54m |           
الغريب في هذه الانتخابات ان محسن مرزوق والزبيدي والقروي لهم نفس المشروع ونفس الممولين ونفس الشبوهات، وكأن هنالك مخطط بان نسبة عددهم تزيد في فرصة النجاح لاحد منهم.



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