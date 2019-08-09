محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية

Vendredi 09 Août 2019



باب نات

- قدّم الجمعة 9 أوت رئيس حزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وقال محسن مرزوق في كلمة بعد تقديم ملف ترشحه أن العدالة الاجتماعية ونظافة اليد ومحاربة الفساد أهم برامجه الانتخابية.وكسف محسن مرزوق أنه تمكن من جمع 20 ألف تزكية مواطنية.