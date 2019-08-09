الشاهد في تلميح للقروي والزبيدي : رئيس الجمهورية لازم يكون نظيف وعندو قدرة اتصالية

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - قال الجمعة 9 أوت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون "نظيف" يديه نظاف ومخو نظيف وفق تعبيره ما اعتبره عديد النشطاء تلميحا لمرشّح قلب تونس للرئاسة المشتبه به في تبييض الأموال.
وأضاف في تصريحه عقب تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متشبّعا بمفهوم الدولة وضامنا لاحترام الدستور ويسعى لإعادة الثقة والأمل للتونسيين وله قدرة اتصالية ما تم اعتباره تلميحا آخر للمرشّح للرئاسة عبد الكريم الزبيدي في ظل الانتقادات الواسع ل"ضعفه الاتصالي".
وتحدّث الشاهد عن الدعوات لاستقالته من الحكومة بعد ترشّحه للرئاسة وقال " من يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة هذا يحب يأجّل الانتخابات".
وتساءل مستنكرا "نستقيل والبلاد تقاوم في الارهاب والبلاد في حالة طوارئ وموسم سياحي وعنا عودة مدرسية ؟" وعلّق قائلا " هذا هروب من المسؤولية وأنا متحمل المسؤولية".
وشدّد على أنه ليس هناك أي داعي قانوني للاستقالة وقال "هناك هيئة مستقلة هي تراقب وتلاحظ وضامنة لشفافية ونزاهة الانتخابات ونحن نحترم قراراتها".
وأضاف في تصريحه عقب تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متشبّعا بمفهوم الدولة وضامنا لاحترام الدستور ويسعى لإعادة الثقة والأمل للتونسيين وله قدرة اتصالية ما تم اعتباره تلميحا آخر للمرشّح للرئاسة عبد الكريم الزبيدي في ظل الانتقادات الواسع ل"ضعفه الاتصالي".
وتحدّث الشاهد عن الدعوات لاستقالته من الحكومة بعد ترشّحه للرئاسة وقال " من يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة هذا يحب يأجّل الانتخابات".
وتساءل مستنكرا "نستقيل والبلاد تقاوم في الارهاب والبلاد في حالة طوارئ وموسم سياحي وعنا عودة مدرسية ؟" وعلّق قائلا " هذا هروب من المسؤولية وأنا متحمل المسؤولية".
وشدّد على أنه ليس هناك أي داعي قانوني للاستقالة وقال "هناك هيئة مستقلة هي تراقب وتلاحظ وضامنة لشفافية ونزاهة الانتخابات ونحن نحترم قراراتها".
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Par:mongi (Tunisia )
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