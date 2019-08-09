Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Eshtaatelak  

الشاهد في تلميح للقروي والزبيدي : رئيس الجمهورية لازم يكون نظيف وعندو قدرة اتصالية

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - قال الجمعة 9 أوت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون "نظيف" يديه نظاف ومخو نظيف وفق تعبيره ما اعتبره عديد النشطاء تلميحا لمرشّح قلب تونس للرئاسة المشتبه به في تبييض الأموال.

وأضاف في تصريحه عقب تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون متشبّعا بمفهوم الدولة وضامنا لاحترام الدستور ويسعى لإعادة الثقة والأمل للتونسيين وله قدرة اتصالية ما تم اعتباره تلميحا آخر للمرشّح للرئاسة عبد الكريم الزبيدي في ظل الانتقادات الواسع ل"ضعفه الاتصالي".


وتحدّث الشاهد عن الدعوات لاستقالته من الحكومة بعد ترشّحه للرئاسة وقال " من يتحدث عن استقالة رئيس الحكومة هذا يحب يأجّل الانتخابات".

وتساءل مستنكرا "نستقيل والبلاد تقاوم في الارهاب والبلاد في حالة طوارئ وموسم سياحي وعنا عودة مدرسية ؟" وعلّق قائلا " هذا هروب من المسؤولية وأنا متحمل المسؤولية".
وشدّد على أنه ليس هناك أي داعي قانوني للاستقالة وقال "هناك هيئة مستقلة هي تراقب وتلاحظ وضامنة لشفافية ونزاهة الانتخابات ونحن نحترم قراراتها".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187191

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 44m |           
Jeune et avec expérience .Présente bien et surtout capable de parler et dire des choses correctes spontanement et sans avoir besoin d'assistance .Communique bien . En plus avoir parmi les candidat quelcun qui a occupé le poste de chef de gouvernement est un atout de stabilité et favorise la bonne gouvernance .

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 38m |           
محلاك يا بلادي كي تكوني نظيفة 💰👁💰
.....اين الوعي و الواجب الوطني....وزير الدفاع الوطني يستقيل من وظيفته و البلاد في حالة طوارىء 🇹🇳😭🌍
هل هوءلاء سيثق بهم الشعب وينتخبهم ؟👹👁👎🏿

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 34m |           
انه يقول الحق وبكلامات تصل للمواطن ويعرف كيف يستغل ضعف بعض المرشحين.
ضربة قاضية للزبيدي



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