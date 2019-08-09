Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Eshtaatelak  

يوسف الشاهد يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ويؤكد عدم تقديمه استقالته من رئاسة الحكومة

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - أودع رئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كما أكد بقاءه على رأس الحكومة إلى حين موعد الانتخابات المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل.

و في تصريح إعلامي عقب ايداع ملف ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فسر الشاهد بقاءه في منصبه بأن الدعوات إلى استقالته تهدف إلى تأجيل الانتخابات باعتبار ان ستقالته تعني استقالة الحكومة كاملة وهو امر مرفوض في دولة بصدد محاربة الارهاب فضلا عن عدم وجود أي داع قانوني للاستقالة.
واعتبر أن منصب رئيس الجمهورية يفرض حماية الدستور وضمان الانتقال الديمقراطي كما يجب على رئيس الجمهورية التحلي بمفهوم الامن القومي والدولة والعلاقات الخارجية وان يتحلى بقدرات ذهنية ونفسية قوية حتى يتمكن من أخذ القرارات الصعبة الى جانب تمكنه من قدرة تفاوضية واتصالية.


واضاف في هذا الصدد أنه بترشحه أراد ان يمثل قطيعة مع العقلية والمنظومة القديمة والمنظومة القانونية المكبلة للبلاد ويعيد الامل للتونسيين والقطع مع التصرفات التي قال انه عانى منها طيلة ثلاث سنوات واعطاء الفرصة لجيل الشباب الذي يرى انه قادر ان يتولى مناصب عليا في البلاد واعطاء صورة اخرى لتونس .

واكد يوسف الشاهد ان هدفه كمرشح للرئاسية هو بناء دولة عادلة ومحترمة في الخارج ،يشعر فيها التونسيون بمواطنتهم الى جانب ارساء مصالحة شاملة حقيقية حول مشروع وطني موحد وهو "مشروع الدولة الوطنية التونسية التي يكون فيها للشباب مكانة كبيرة وهو الذي يمثل فئة مهمة من التونسيين ولكن للاسف هذه الفئة لا زالت مهمشة من الحوار السياسي " و بخصوص التزكيات اوضح الشاهد أنه قدم 30 تزكية من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وقد صاحب الشاهد عند تقديم ملف ترشحه عدد من مناصريه يحملون أعلام حزب "تحيا تونس" الذين رددوا شعارات داعمة لترشحه كما تقدم مناصري المرشح عدد من الوجوه السياسية ورجال المال والإقتصاد المعروفين على غرار كمال مرجان ومحمد الغرياني وخليل الغرياني وحسين جنيح بالإضافة إلى عدد من الوجوه الرياضية والإعلامية من بينهم زياد الجزيري وهند الشاوش ومراد الزغيدي ومفدي المسدي بالإضافة إلى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب.
يذكر ان يوسف الشاهد رئيس حركة "تحيا تونس" ورئيس الحكومة،قد اعلن مساء امس الخميس، عن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بعد تصويت بالإجماع لفائدة ترشحه خلال اجتماع المجلس الوطني الموسع لحزبه "تحيا تونس" ويشغل يوسف الشاهد، (44 سنة) حاليا منصب رئيس حكومة منذ اوت 2016 حيث اختاره الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ليرأس "حكومة الوحدة الوطنية " في اطار نقاشات "وثيقة قرطاج الاولى" خلفا لحبيب الصيد ،وقد ضمت هذه الحكومة وقتها وزراء من نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وافاق تونس .
من جهة اخرى يرأس يوسف الشاهد حزب "تحيا تونس" الذي انجز مؤتمره الاول في افريل 2019 ويضم الحزب عديد القيادات والمنتسبين السابقين في حزب نداء تونس الذي كان يوسف الشاهد احد قياداته.



  
  
     
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 187188

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 11h 17m |           
واضح من اللافتة أن الجمهور وقع جلبه من أفقر المناطق المحيطة بالعاصمة ولا يملك حتى ثمن الحافلة العمومية للوصول الى البحيرة .وطبعا وجهت الدعوة لكل وسائل الاعلام وعددهم يفوق الجمهور الراقص الذي يهتف بفداء الشاهد بالروح والدم .

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 35m |           
Jeune avec de l'expérience et présente bien et surtout il est au moins capable de parler sans assistance quelconque . Avoir comme président un candidat qui a exercé la fonction de chef de gouvernement est un atout de stabilité et de bonne gouvernance du pays .

Goldabdo  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 31m |           
الخوف كل الخوف من ان يتحول السباق الى الرئاسة إلى مواجهات سياسية تستعمل فيها كل الاسلحة المشروعة منها و غير المشروعة.

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 26m |           
على كل حال، أحبذ مساندة الشاهد الذي رأيناه وسمعناه كيف اجتهد كرئيس حكومة على الزبيدي الذي في ساعة واحدة مكنا من معرفة حدوده وعجزه والمشابهات التي تحوم حوله

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 09 Août 2019 à 10h 19m |           
….والكل من هب و دب يجري الى المناصب و الكراسي.....اين الوعي و الواجب الوطني....وزير الدفاع الوطني يستقيل من وظيفته و البلاد في حالة طوارىء 🇹🇳😭🌍🛰👎🏿🇹🇳 هل هوءلاء سيثق بهم الشعب وينتخبهم ؟👹👁👎🏿

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 09h 53m |           
هكة خسر اللي يمكن كان ربحو قبل



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