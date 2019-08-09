يوسف الشاهد يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ويؤكد عدم تقديمه استقالته من رئاسة الحكومة

Vendredi 09 Août 2019



أودع رئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، كما أكد بقاءه على رأس الحكومة إلى حين موعد الانتخابات المزمع تنظيمها أواسط سبتمبر المقبل.و في تصريح إعلامي عقب ايداع ملف ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فسر الشاهد بقاءه في منصبه بأن الدعوات إلى استقالته تهدف إلى تأجيل الانتخابات باعتبار ان ستقالته تعني استقالة الحكومة كاملة وهو امر مرفوض في دولة بصدد محاربة الارهاب فضلا عن عدم وجود أي داع قانوني للاستقالة.واعتبر أن منصب رئيس الجمهورية يفرض حماية الدستور وضمان الانتقال الديمقراطي كما يجب على رئيس الجمهورية التحلي بمفهوم الامن القومي والدولة والعلاقات الخارجية وان يتحلى بقدرات ذهنية ونفسية قوية حتى يتمكن من أخذ القرارات الصعبة الى جانب تمكنه من قدرة تفاوضية واتصالية.واضاف في هذا الصدد أنه بترشحه أراد ان يمثل قطيعة مع العقلية والمنظومة القديمة والمنظومة القانونية المكبلة للبلاد ويعيد الامل للتونسيين والقطع مع التصرفات التي قال انه عانى منها طيلة ثلاث سنوات واعطاء الفرصة لجيل الشباب الذي يرى انه قادر ان يتولى مناصب عليا في البلاد واعطاء صورة اخرى لتونس .واكد يوسف الشاهد ان هدفه كمرشح للرئاسية هو بناء دولة عادلة ومحترمة في الخارج ،يشعر فيها التونسيون بمواطنتهم الى جانب ارساء مصالحة شاملة حقيقية حول مشروع وطني موحد وهو "مشروع الدولة الوطنية التونسية التي يكون فيها للشباب مكانة كبيرة وهو الذي يمثل فئة مهمة من التونسيين ولكن للاسف هذه الفئة لا زالت مهمشة من الحوار السياسي " و بخصوص التزكيات اوضح الشاهد أنه قدم 30 تزكية من أعضاء مجلس نواب الشعب.وقد صاحب الشاهد عند تقديم ملف ترشحه عدد من مناصريه يحملون أعلام حزب "تحيا تونس" الذين رددوا شعارات داعمة لترشحه كما تقدم مناصري المرشح عدد من الوجوه السياسية ورجال المال والإقتصاد المعروفين على غرار كمال مرجان ومحمد الغرياني وخليل الغرياني وحسين جنيح بالإضافة إلى عدد من الوجوه الرياضية والإعلامية من بينهم زياد الجزيري وهند الشاوش ومراد الزغيدي ومفدي المسدي بالإضافة إلى عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب.يذكر ان يوسف الشاهد رئيس حركة "تحيا تونس" ورئيس الحكومة،قد اعلن مساء امس الخميس، عن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بعد تصويت بالإجماع لفائدة ترشحه خلال اجتماع المجلس الوطني الموسع لحزبه "تحيا تونس" ويشغل يوسف الشاهد، (44 سنة) حاليا منصب رئيس حكومة منذ اوت 2016 حيث اختاره الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ليرأس "حكومة الوحدة الوطنية " في اطار نقاشات "وثيقة قرطاج الاولى" خلفا لحبيب الصيد ،وقد ضمت هذه الحكومة وقتها وزراء من نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر وافاق تونس .من جهة اخرى يرأس يوسف الشاهد حزب "تحيا تونس" الذي انجز مؤتمره الاول في افريل 2019 ويضم الحزب عديد القيادات والمنتسبين السابقين في حزب نداء تونس الذي كان يوسف الشاهد احد قياداته.