بلدية تونس تقرّر منع المتساكنين من ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات

Vendredi 09 Août 2019



باب نات

- أصدرت الخميس 8 أوت بلدية تونس، إعلاما للمتساكنين بمناسبة عيد الاضحي، بمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات منعا باتا.وفي مداخلة على أمواج إذاعة موزاييك أف أم قالت الكاتبة العامة للبلدية حفيظة بالخير مديمغ إن هذا القرار ليس جديد وتم تطبيقه في أكثر من مناسبة مشيرة إلى أنه تم تخصيص مناطق في التجمعات السكنية للقيام بعملية الذبح بشكل منظم.