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بلدية تونس تقرّر منع المتساكنين من ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أصدرت الخميس 8 أوت بلدية تونس، إعلاما للمتساكنين بمناسبة عيد الاضحي، بمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات منعا باتا.
وفي مداخلة على أمواج إذاعة موزاييك أف أم قالت الكاتبة العامة للبلدية حفيظة بالخير مديمغ إن هذا القرار ليس جديد وتم تطبيقه في أكثر من مناسبة مشيرة إلى أنه تم تخصيص مناطق في التجمعات السكنية للقيام بعملية الذبح بشكل منظم.




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187186

Karimyousef  (France)  |Vendredi 09 Août 2019 à 09h 34m |           
En voyant ces photos,je n'aperçoit pas ni spiritualité ni d'élévation d'âme.
Franchement il serait temps de revoir cette pratique.



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