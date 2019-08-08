الدكتور مروان بن عمر أصغر مرشح للرئاسية يودع ملف ترشحه

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- أودع الدكتور مروان بن عمر اليوم الخميس 8 أوت 2019 ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.والدكتور بن عمر يعد أصغر مرشح للرئاسة الى حد الان اذ لا يتجاوز سنه الخمس و ثلاثين سنة و هو دكتور في إدارة الاعمال و يدير مؤسسة تعليمية.ويشار إلى أنّ غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات.