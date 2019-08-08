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صافي سعيد يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - أودع صافي سعيد اليوم الخميس 8 أوت 2019 ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.


ويشار إلى أنّ غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات.


  
  
     
  
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