صافي سعيد يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - أودع صافي سعيد اليوم الخميس 8 أوت 2019 ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
ويشار إلى أنّ غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات.
ويشار إلى أنّ غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات.
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: مجلة Marianne الفرنسية : مورو المذهل ''جوكر'' النهضة الذكي في الانتخابات الرئاسية