ريكوبا يودع ترشحه للانتخابات الرئاسية

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- أودع محمد أمين العقربي الشهير بـ ''ريكوبا'' اليوم الخميس 8 أوت 2019 ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.ويشار إلى أنّ غدا الجمعة 9 أوت 2019 هو آخر أجل لتقديم الترشحات.