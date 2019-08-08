رئيس جمعيّة شمس منير بعتور يقدّم ملفّ ترشّحه للرئاسيّة

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- قام الخميس 8 أوت رئيس جمعية شمس المحامي منير بعتور، بتقديم ملفّ ترشّحه للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بمقرّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.وأعلن بعتور أمس الأربعاء في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنّه تمكّن من جمع 20 ألف و565 تزكيّة للرئاسية.