التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك العالمي محور لقاء زياد العذاري بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة MENA

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري صباح اليوم بمقر الوزارة، بفريد بالحاج نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وJesko HENTSCHEL، المدير الجديد للمنطقة المغاربية ومالطا.وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك العالمي ومدى التقدم في إنجاز عدد من المشاريع.كما وفر اللقاء فرصة للنظر في برامج التعاون للمرحلة القادمة.