على قناة الBBC تقدّم برنامجها الانتخابي : المرأة ترث الثلثين وغرامة لكل رجل يخلف وعده بالزواج

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- قدّمت الاربعاء 7 أوت، في مداخلة على قناة الbbc، الفنانة الاستعراضية نرمين صفر، برنامجها للانتخابات الرئاسية المبكّرة التي أعلنت الترشّح إليها.واستعرضت نرمين صفر أبرز محاور برنامجها التي تتمثل في مبادرات تشريعية تجعل المرأة ترث الثلثين مقابل ثلث واحد للرجل وأيضا تغريم الرجل الذي يخلف وعده بالزواج.كما أكّدت الفنانة الاستعراضية أنها ستسعى إلى مقاومة الفقر وغلاء الأسعار وحماية الطفول والمرأة وغيرها من المسائل.