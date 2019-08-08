منجي الرحوي: سأنتظر منافسي في الدور الثاني

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- رجّح المترشح للانتخابات التشريعية عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الأربعاء 7 أوت ، عدم حصول اي مترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة 51 بالمائة من جملة الاصوات في الدور الأول، مشيرا إلى ان المرور لاجراء دورة ثانية أمر محسوم وان القول بعكس ذلك “دعاية ووهم”.وشدد الرحوي لدى حضوره في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة “الجوهرة اف أم”، على ثقته في المرور الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي ستُجرى دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر 2019، موضحا أنه مهما كان المنافس الذي سيواجهه فإنه سينتظره في الدور الثاني.واعتبر أن ثقته في المرور إلى الدور الثاني تاتي على خلفية ما قدم من في العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية، قائلا “اليوم نحن أصحاب رؤية..نعرف جيدا دواليب الدولة وكيفية تسيير الادارة..لهذا نريد التنافس على البرامج والرؤى”، مذكّرا بأن الشعب قلب الموازين في الانتخابات الماضية وأزاح حكم الترويكا وان الشعب سيصوت لنفسه وسيقلب الاوضاع لصالحه.