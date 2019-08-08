فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات صبيانية في مطار قرطاج

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - نشر مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري على الأنستغرام فيديو جديد له ظهر فيه بتصرفات صبيانية وعبثية من داخل مطار تونس قرطاج...
ندعو له بالشفاء والعافية....
ندعو له بالشفاء والعافية....
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Par:mandhouj (France )
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