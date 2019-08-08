فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات صبيانية في مطار قرطاج

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- نشر مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري على الأنستغرام فيديو جديد له ظهر فيه بتصرفات صبيانية وعبثية من داخل مطار تونس قرطاج...ندعو له بالشفاء والعافية....