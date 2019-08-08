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فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات صبيانية في مطار قرطاج

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - نشر مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري على الأنستغرام فيديو جديد له ظهر فيه بتصرفات صبيانية وعبثية من داخل مطار تونس قرطاج...
ندعو له بالشفاء والعافية....




  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187128

RIADH  (France)  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 39m |           
C'est clair qu'il n'a pas bu que de l'eau dans l'avion

Lechef  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 08h 19m |           
Là, il fait l'idiot !
Il lui faut donc son ami Lotfi Ibdilli pour imaginer la suite .



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