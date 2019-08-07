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رقية الحافي تترشح للانتخابات الرئاسية

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
أودعت اليوم اليوم الأربعاء 07 أوت 2019 المواطن رقية الحافي مطلب ترشحها للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187110

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 19h 47m |           
فكرة الواحد باش يدز فازة و يتصور في الاعلام. دار بلاش باب

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 18h 59m |           
يبدو وأن فئة من الشعب لا تفرق بين منصب رئيس الجمهورية ولعبة البروموسبور .



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