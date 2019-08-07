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سوسة: إستئناف قرار الإفراج على المحامي المتهم بقتل لصّ

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - قرّرت النيابة العمومية عصر اليوم إستئناف قرار الإفراج على المحامي المتهم بجريمة قتل لصّ دخل إلى منزله، وهو ما خلّف حالة من التشنج في صفوف المحامين الذين هددوا بالإعتصام داخل المحكمة.

و قال عضو الهيئة الوطنية للمحامين محمد محجوب في تصريح لاذاعة موزاييك، إنه سيتم بداية من اللحظة الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة إحتجاجا على القرار.


وللتذكير فان منحرفا اقدم خلال شهر جويلية الماضي على اقتحام منزل المحامي المذكور بأسلحة بيضاء لسلبه وافراد عائلته مما تسبب لهم في حالة ذعر ودفاعا عن اطفاله وزوجته واجه المحامي اللصوص ببندقية صيد اصيب رصاصة انطلقت منها جسد أحد اللصوص فاردته قتيلا...

  
  
     
  
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