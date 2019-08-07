عمر صحابو: الرئاسة بحاجة الى وطني نظيف وغير مسيّس وهذه الصفات تتوفر في عبد الكريم الزبيدي

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- أعلن الناشط السياسي المستقل عمر صحابو الأربعاء 7 أوت أنه سينسحب من السباق الرئاسي بعد ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية.وقال عمر صحابو في حوار على راديو ماد " الرئاسة بحاجة الى وطني نظيف وغير مسيّس وهذه الصفات تتوفر في عبد الكريم الزبيدي"، مضيفا " تونس تواجه مرحلة أمنية معقدة في قادم الأيام والتحدي سيكون أمني بالأساس".وتابع عمر صحابو " تونس بحاجة الى رئيس غير مسيّس يخدم البلاد بقلب ورّبّ".