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عمر صحابو: الرئاسة بحاجة الى وطني نظيف وغير مسيّس وهذه الصفات تتوفر في عبد الكريم الزبيدي

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أعلن الناشط السياسي المستقل عمر صحابو الأربعاء 7 أوت أنه سينسحب من السباق الرئاسي بعد ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية.
وقال عمر صحابو في حوار على راديو ماد " الرئاسة بحاجة الى وطني نظيف وغير مسيّس وهذه الصفات تتوفر في عبد الكريم الزبيدي"، مضيفا " تونس تواجه مرحلة أمنية معقدة في قادم الأيام والتحدي سيكون أمني بالأساس".
وتابع عمر صحابو " تونس بحاجة الى رئيس غير مسيّس يخدم البلاد بقلب ورّبّ".




  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187096

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 14h 26m |           
وطني ونظيف وغير مسيس .يعني أنه يفتقر لهذه المواصفات لذلك انسحب من سباق الرئاسة ليقع التغرير بالزبيدي الذي ابتلع طعم الدولة العميقة والغرف السوداء .



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