القبض على سارق القباضة المالية بنهج النمسا ...

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- تمكن ليلة أمس الثلاثاء اعوان مركز الامن الوطني بنهج كولونيا من إيقاف نفر في العقد الثالث من العمر في أحد انهج العاصمة وبحوزتة تجهيزات الكترونية وحواسيب كان قد سرقها من مقر القباضة المالية بنهج النمسا بلافيات بالعاصمة ...وقد اعترف الجاني برصد القباضة المالية وتهشيم بلورها ثم الولوج الى داخلها في ساعة متأخرة من الليل وسرقة تجهيزاتها موضحا انه وضعها في حقيبة ظهر كبيرة وبتفتيشها تم حجز المسروقات واعادتها مجددا لمقىر القباضة المالية ...باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن...