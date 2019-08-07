تفريكة فايسبوكية : بعد مقرونة نبيل القروي، حمة الهمامي يستعين بالpizza للفوز بالرئاسة

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- تداولت الاربعاء 7 أوت صفحات الفايسبوك صورا لمناصري الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي خلال تقديم ملف ترشّحه للرئاسة وهم يحملون صناديق تحمل قائمات التزكيات الشعبية حسب كل جهة.وظهرت الصناديق وكأنها صناديق "pizza" ما أثار حملة ساخرة على الفايسبوك وعلّق بعض النشطاء بالقول " بعد مقرونة نبيل القروي، حمة الهمامي يستعين بالpizza للفوز بالرئاسة.