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رضا بلحاج: يوم الخميس الأسود أطراف محيطة بالشاهد أرادت تمكينه من رئاسة الجمهورية

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - في لقاء مُباشر جمعه بموقع تونس الرّقمية ، اليوم الأربعاء 7 أوت 2019، أفاد القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج، بأنّه وقع التفكير في المرور إلى الشغور الوقتي بعد ما شهدته تونس فيما يُعرف “بالخميس الأسود”.

وأضاف بالحاج بأنّه وقع التفكير في تمكين رئيس الحكومة يوسف الشاهد من رئاسة الجمهورية إلى جانب رئاسة الحكومة، مضيفا بأنّ هذه الأطراف التّي فكّرت في هذا الإجراء هي بالأساس بعض النوّاب في المجلس التابعين لكتلة “تحيا تونس”، إلى جانب بعض الشخصيات المُحيطة بالشاهد.


كما تابع بالحاج في ذات السياق بأنّه تمّ الإحتكام إلى العقل كما أنّ تروّي بعض الأطراف الحاكمة في الدّولة هي التّي مكّنت من انتظار مُغادرة الرّئيس الراحل للمستشفى وعدم تمكين الشاهد من رئاسة الجمهورية.



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187080

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 12h 02m |           
يمكن تصديقه في ما يقول فهو ادرى بالدسائس والتخطيط في الكواليس وكان دوما من اكبر الفاعلين فيها ولكنه فاشل في اختياراته وتوجهاته ولا ننسى محاولته تنظيم احتجاجات السترات الصفراء في تونس

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 45m |           
نكرة أتى به الباجي رحمه الله
تغول و تعشعش بسرعة رهيبة
غلبه الطمع
باع أصله و فصله
ضحك على جذوره في 2014 و عمل طحانا للباجي
لم يجني إلا الكلخة وراء الكلخة
يمشي يلقاش بهيم ميت يقلعلو صفايحو



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