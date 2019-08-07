رضا بلحاج: يوم الخميس الأسود أطراف محيطة بالشاهد أرادت تمكينه من رئاسة الجمهورية

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - في لقاء مُباشر جمعه بموقع تونس الرّقمية ، اليوم الأربعاء 7 أوت 2019، أفاد القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج، بأنّه وقع التفكير في المرور إلى الشغور الوقتي بعد ما شهدته تونس فيما يُعرف “بالخميس الأسود”.
وأضاف بالحاج بأنّه وقع التفكير في تمكين رئيس الحكومة يوسف الشاهد من رئاسة الجمهورية إلى جانب رئاسة الحكومة، مضيفا بأنّ هذه الأطراف التّي فكّرت في هذا الإجراء هي بالأساس بعض النوّاب في المجلس التابعين لكتلة “تحيا تونس”، إلى جانب بعض الشخصيات المُحيطة بالشاهد.
كما تابع بالحاج في ذات السياق بأنّه تمّ الإحتكام إلى العقل كما أنّ تروّي بعض الأطراف الحاكمة في الدّولة هي التّي مكّنت من انتظار مُغادرة الرّئيس الراحل للمستشفى وعدم تمكين الشاهد من رئاسة الجمهورية.
وأضاف بالحاج بأنّه وقع التفكير في تمكين رئيس الحكومة يوسف الشاهد من رئاسة الجمهورية إلى جانب رئاسة الحكومة، مضيفا بأنّ هذه الأطراف التّي فكّرت في هذا الإجراء هي بالأساس بعض النوّاب في المجلس التابعين لكتلة “تحيا تونس”، إلى جانب بعض الشخصيات المُحيطة بالشاهد.
كما تابع بالحاج في ذات السياق بأنّه تمّ الإحتكام إلى العقل كما أنّ تروّي بعض الأطراف الحاكمة في الدّولة هي التّي مكّنت من انتظار مُغادرة الرّئيس الراحل للمستشفى وعدم تمكين الشاهد من رئاسة الجمهورية.
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