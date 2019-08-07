جندوبة: رفض قائمتين وقبول 50 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية

Mercredi 07 Août 2019
رفضت الهيئة الفرعية للانتخابات بجندوبة قائمتين قدمتا ترشحهما لخوض سباق الانتخابات التشريعية وقبلت أوليا 50 قائمة، 20 منها حزبية و 21 مستقلة و9 مستقلة، وفق ما أكده لمراسل (وات)، رئيس الهيئة، الياس سلامي.
ووفق ذات المصدر فإن القائمتين المرفوضتين مصنفتين إلى قائمة مستقلة وأخرى ائتلافية، مبنيا أن الهيئة وجهت خلال فترة البت 26 تنبيها تمت الاستجابة إلى 24 منها، فيما تخلف 2 عن القيام بمعالجة الاخلالات التي شابت قائمتهما.
يذكر أن القائمات المترشحة بدائرة جندوبة تتنافسعلى 8 مقاعد وعلى ثقة 270 ألف ناخب مسجل بالقائمات الانتخابية لسنة 2019.
ووفق ذات المصدر فإن القائمتين المرفوضتين مصنفتين إلى قائمة مستقلة وأخرى ائتلافية، مبنيا أن الهيئة وجهت خلال فترة البت 26 تنبيها تمت الاستجابة إلى 24 منها، فيما تخلف 2 عن القيام بمعالجة الاخلالات التي شابت قائمتهما.
يذكر أن القائمات المترشحة بدائرة جندوبة تتنافسعلى 8 مقاعد وعلى ثقة 270 ألف ناخب مسجل بالقائمات الانتخابية لسنة 2019.
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Par:BABANETTOO (France )
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