تفريكية فايسبوكية: مورو طلع ''يكيّل'' في ثنية قرطاج خلال مشيه وراء جثمان الباجي !!!

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - عاد رواد الفايسبوك الاربعاء 7 أوت للحديث عن مشي نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وراء جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وذلك بعد اعلان حركة النهضة ترشيح هذا الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقال رواد الفايسبوك " في بالنا مورو نهار الجنازة يمشي باش يربح الأجر طلع يكيّل في ثنية قرطاج!!!".
الشاهد صدم من مورو العصفور النادر للنهضة
من ناحية أخرى تداولت صفحات الفايسبوك صورة للشاهد وهو في جولة سابقة في احد الاحياء الشعبية وكتب الصحفي وسيم حمدي الشاهد صدم من العصفور النادر للنهضة //طلع "عصفور سطح"، مستهلك وليس نادر //
وقال رواد الفايسبوك " في بالنا مورو نهار الجنازة يمشي باش يربح الأجر طلع يكيّل في ثنية قرطاج!!!".
الشاهد صدم من مورو العصفور النادر للنهضة
من ناحية أخرى تداولت صفحات الفايسبوك صورة للشاهد وهو في جولة سابقة في احد الاحياء الشعبية وكتب الصحفي وسيم حمدي الشاهد صدم من العصفور النادر للنهضة //طلع "عصفور سطح"، مستهلك وليس نادر //
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- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
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Par:BABANETTOO (France )
Sur: رفيق عبد السلام يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ