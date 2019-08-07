تفريكية فايسبوكية: مورو طلع ''يكيّل'' في ثنية قرطاج خلال مشيه وراء جثمان الباجي !!!

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

الشاهد صدم من مورو العصفور النادر للنهضة

- عاد رواد الفايسبوك الاربعاء 7 أوت للحديث عن مشي نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وراء جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وذلك بعد اعلان حركة النهضة ترشيح هذا الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.وقال رواد الفايسبوك " في بالنا مورو نهار الجنازة يمشي باش يربح الأجر طلع يكيّل في ثنية قرطاج!!!".من ناحية أخرى تداولت صفحات الفايسبوك صورة للشاهد وهو في جولة سابقة في احد الاحياء الشعبية وكتب الصحفي وسيم حمدي الشاهد صدم من العصفور النادر للنهضة //طلع "عصفور سطح"، مستهلك وليس نادر //