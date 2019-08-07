Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Sa3t Mabachofak Ganbi  

تفريكية فايسبوكية: مورو طلع ''يكيّل'' في ثنية قرطاج خلال مشيه وراء جثمان الباجي !!!

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - عاد رواد الفايسبوك الاربعاء 7 أوت للحديث عن مشي نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو وراء جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وذلك بعد اعلان حركة النهضة ترشيح هذا الأخير لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقال رواد الفايسبوك " في بالنا مورو نهار الجنازة يمشي باش يربح الأجر طلع يكيّل في ثنية قرطاج!!!".



الشاهد صدم من مورو العصفور النادر للنهضة
من ناحية أخرى تداولت صفحات الفايسبوك صورة للشاهد وهو في جولة سابقة في احد الاحياء الشعبية وكتب الصحفي وسيم حمدي الشاهد صدم من العصفور النادر للنهضة //طلع "عصفور سطح"، مستهلك وليس نادر //





  
  
     
  
rtt-82f1816a761d0e636111aec1b21a8c9c-2019-08-07 11:03:33






3 de 3 commentaires pour l'article 187077

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 58m |           
مشى في جنازته. حاسس باش يشد بلاصطو

Lazaro  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 39m |           
اه موش نورمال اه موش نورمال خطوة خطوة لقرطاج .....

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 25m |           
طبعا نعرف اليوم تأثير الوعي على المادة يعني أن سيل الالكترونات سيتدفق بانتظام في مختبر التجارب الى حين لحظة متابعته ومراقبته فانه يعدل من حركاته . ومجرد صورة فهي قادرة أيضا على اللعب بتوجهات الناخب وتحويل وجهته كليا وقد تابعنا في المحطات الانتخابية السابقة كسكروت الكفتاجي والطابونة وكأس الشاي الخ .وهذه الصورة ليست استثناءا ولا تخرج عن هذا السياق القادر على التلاعب باللاوعي للناخب -طبعا سلبا
أو ايجابا -



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 07 أوت 2019 | 6 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:22 16:13 12:32 05:29 03:51
40°
 44° % 16 :الرطــوبة
تونــس 29°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
44°-2939°-2537°-2337°-2339°-24
  • Avoirs en devises
    16622,1

  • (6 août)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,20569 DT        1$ =2,86580 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 août)   896,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565176595|187077 2897|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires