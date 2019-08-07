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حمه الهمامي يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أودع اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان حمة الهمامي مرفوقا بزوجته راضية النصراوي وعدد من انصار الجبهة الشعبية.



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187075

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 58m |           
مرحبا بالأستاذ حمة في السباق الرءاسي، تحت ظل الديمقراطية.. و معركة الأفكار مفتوحة عبر البرنامج و البرامج الأخرى. تونس تصنع طريقها الديمقراطي. و في عين الحسود عود.

Nourammar  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 11h 01m |           
ههههه وكيف اولي رئيس بذلك يكون حمة حقق حلمه بان تكون اول خدمة في حياته انه اولي رئيس وتكون راضية سيدة تونس الاولى ..اييييييييييه عاد اشبيه هاذي تونس الديمقراطية في ابهى حللها ...خلي الناس كل تحلم ..انا لو ترشحت راضية كنت ننتخبها لانها محامية شرسة وعندها خبرة لكن حمة لا صاحب نظرية جطان العصا في عجلة ..انا بعد نرمين صفر زعمة قدمت ملفي لانتخابات الرئاسية لكني عدلت كيف تفكرت صغاري قداشهم اتعبوا ومايرحكحوش جملة خممت في تحف في قصر قرطاج قلت اكسروهم من
اول نهار في قصر لذلك عدلت عن الفكرة

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 10h 59m |           
المستكرشون الجدد

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 10h 59m |           
بصراحة أمر لا يصدق .فاليمين واليسار يقدمون الورود والهدايا لمرشح النهضة عبد الفتاح مورو ..لكن تخيل لو اجتمع منافسو النهضة على مرشح واحد ووحيد .ولن يكون ذلك طبعا في تونس .لذلك من المؤكد أن مورو لن يستحق للمرور الى الدور الثاني .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 10h 57m |           
وراس راضية



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