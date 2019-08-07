حمه الهمامي يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أودع اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان حمة الهمامي مرفوقا بزوجته راضية النصراوي وعدد من انصار الجبهة الشعبية.
وكان حمة الهمامي مرفوقا بزوجته راضية النصراوي وعدد من انصار الجبهة الشعبية.
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