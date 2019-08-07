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منظمة الدفاع عن المستهلك : 2 ملاين و500 تونسي ما كلاوش اللحم كان مرّة وحدة في العام

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - قال الاربعاء 7 أوت، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إن حوالي 2 ملاين و500 تونس لم يأكلوا اللحم سوى مرّة واحدة في سنة كاملة.

وأشار سليم سعد الله في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن هذا الرقم المرتفع يمكن تفسيره بالسعر المرتفع للكيلوغرام من اللحم الذي وصل إلى 27 و 28 دينار تقريبا في ظل مقدرة شرائية ضعيفة مضيفا أن التونسي يستنّى بش ياكل اللحم في العيد.


وتحدّث في هذا السياق عن أسعار الأضاحي وشدّد على أنها مرتفعة لكنها بدأت تتراجع نظرا لغياب الاقبال وقال "العرض موجود لكن الطلب ضعيف".


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187069

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 10h 14m |           
خبر مؤسف للغاية بصراحة ففي فترة حكم الترويكا كانت المرأة الفقيرة لا تتذوق اللحم طيلة ثلاثة أشهر لكن في فترة حكم النداء فقد كانت الكارثة فربع السكان لا يتذوقون اللحم الا مرة واحدة في السنة .والمستهلك للحم الخروف أمامه فرصة لا تعوض للعودة لتذوق اللحم على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لو أحسن اختياره لمن يوفر لحم العلوش .

Nahinaho  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 09h 20m |           
من الزاضح ان الرقم المقصود هو 2 ملاين و500 الف تونسي حيث ال500 لا يمكن حسابهم . ان كان هذا صحيحا فانه يعني اننا تحولنا لعشبيين ولم نعد لاحمين = nous sommes devenu herbivores et non carnivores



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