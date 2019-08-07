منظمة الدفاع عن المستهلك : 2 ملاين و500 تونسي ما كلاوش اللحم كان مرّة وحدة في العام

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- قال الاربعاء 7 أوت، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله إن حوالي 2 ملاين و500 تونس لم يأكلوا اللحم سوى مرّة واحدة في سنة كاملة.وأشار سليم سعد الله في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن هذا الرقم المرتفع يمكن تفسيره بالسعر المرتفع للكيلوغرام من اللحم الذي وصل إلى 27 و 28 دينار تقريبا في ظل مقدرة شرائية ضعيفة مضيفا أن التونسي يستنّى بش ياكل اللحم في العيد.وتحدّث في هذا السياق عن أسعار الأضاحي وشدّد على أنها مرتفعة لكنها بدأت تتراجع نظرا لغياب الاقبال وقال "العرض موجود لكن الطلب ضعيف".