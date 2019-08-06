المرزوقي:لو خيروني بين مقدّسات أمّي ومقدّسات بشرى بلحاج حميده أختار مقدّسات أمّي

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- قال الرئيس السابق المنصف المرزوقي في حوار عبر امواج اذاعة الديوان انه لو خير بين مقدات الشعب وامه ومقدسات النائبة بشرى بالحاج حميدة لاختار مقدسات الشعب.واضاف المرزوقي " التحديث المسقط لا احبذه بل اريد تحديثا من داخل الشعب التونسي وليس منبتا عنه.وتابع المنصف المرزوقي " للاسف الشديد تم جلب مسالة المساواة في الارث لاحداث صراعات جانبية في تونس.