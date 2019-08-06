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المرزوقي:لو خيروني بين مقدّسات أمّي ومقدّسات بشرى بلحاج حميده أختار مقدّسات أمّي

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال الرئيس السابق المنصف المرزوقي في حوار عبر امواج اذاعة الديوان انه لو خير بين مقدات الشعب وامه ومقدسات النائبة بشرى بالحاج حميدة لاختار مقدسات الشعب.
واضاف المرزوقي " التحديث المسقط لا احبذه بل اريد تحديثا من داخل الشعب التونسي وليس منبتا عنه.
وتابع المنصف المرزوقي " للاسف الشديد تم جلب مسالة المساواة في الارث لاحداث صراعات جانبية في تونس.




  
  
     
  
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