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المرزوقي: ظلموني ولكن الاعلام رجعلو شاهد العقل

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال الرئيس السابق المنصف المرزوقي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه تعرض للظلم من قبل عدد من وسائل الاعلام.

واضاف المنصف المرزوقي " صحيح انني اخطات في حق عدد من الاعلاميين ووسائل الاعلام لكن عذري هو اني كنت غاضبا من الهجوم على شخصي.


وتابع المنصف المرزوقي " لا اخشى من الاعتذار للتونسييين مهما كانت خلفيتهم السياسية او الفكرية مضيفا " لست حاقدا على اي طرف ولكني في المقابل من حقي انتقاد اداء بعض الاعلاميين.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187033

Mandhouj  (France)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 42m |           
De toute manière, pour un homme politique, c'est toujours compliqué avec la presse , même s'il défend la liberté d'expression. De toute manière, avec le temps, je pense qu'il faut dépasser les contrariétés, on vit tous dans un même patri. Et l'avenir il faut le construire ensemble.



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