المرزوقي: ظلموني ولكن الاعلام رجعلو شاهد العقل

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- قال الرئيس السابق المنصف المرزوقي في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه تعرض للظلم من قبل عدد من وسائل الاعلام.واضاف المنصف المرزوقي " صحيح انني اخطات في حق عدد من الاعلاميين ووسائل الاعلام لكن عذري هو اني كنت غاضبا من الهجوم على شخصي.وتابع المنصف المرزوقي " لا اخشى من الاعتذار للتونسييين مهما كانت خلفيتهم السياسية او الفكرية مضيفا " لست حاقدا على اي طرف ولكني في المقابل من حقي انتقاد اداء بعض الاعلاميين.