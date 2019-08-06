خميس قسيلة: مهدي جمعة خليفة الباجي قايد السبسي

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال القيادي في حزب البديل التونسي خميس قسيلة الثلاثاء 6 أوت أن المرشح الرئاسي مهدي جمعة سيكون خليفة الباجي قايد السبسي.
وأوضح خميس قسيلة في حوار على راديو الديوان " مهدي جمعة ينتمي الى نفس مدرسة الباجي قايد السبسي السياسية"، مضيفا " نجاح مهدي جمعة كرئيس حكومة يؤهله لرئاسة الجمهورية".
وتابع خميس قسيلة " حكومة يوسف الشاهد فاشلة ولا تقارن بحكومة مهدي جمعة".
وأوضح خميس قسيلة في حوار على راديو الديوان " مهدي جمعة ينتمي الى نفس مدرسة الباجي قايد السبسي السياسية"، مضيفا " نجاح مهدي جمعة كرئيس حكومة يؤهله لرئاسة الجمهورية".
وتابع خميس قسيلة " حكومة يوسف الشاهد فاشلة ولا تقارن بحكومة مهدي جمعة".
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