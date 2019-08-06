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خميس قسيلة: مهدي جمعة خليفة الباجي قايد السبسي

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - قال القيادي في حزب البديل التونسي خميس قسيلة الثلاثاء 6 أوت أن المرشح الرئاسي مهدي جمعة سيكون خليفة الباجي قايد السبسي.
وأوضح خميس قسيلة في حوار على راديو الديوان " مهدي جمعة ينتمي الى نفس مدرسة الباجي قايد السبسي السياسية"، مضيفا " نجاح مهدي جمعة كرئيس حكومة يؤهله لرئاسة الجمهورية".
وتابع خميس قسيلة " حكومة يوسف الشاهد فاشلة ولا تقارن بحكومة مهدي جمعة".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187027

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 44m |           
حرم على النهضة ان تتكلم عن خليفة وها هم يتكلمون عنه

Lechef  ()  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 17m |           
C'est normal. Vous n'avez qu'à défendre votre chef .Citation " le singe est vue par sa mère comme une gazelle ""



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