خميس قسيلة: مهدي جمعة خليفة الباجي قايد السبسي

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- قال القيادي في حزب البديل التونسي خميس قسيلة الثلاثاء 6 أوت أن المرشح الرئاسي مهدي جمعة سيكون خليفة الباجي قايد السبسي.وأوضح خميس قسيلة في حوار على راديو الديوان " مهدي جمعة ينتمي الى نفس مدرسة الباجي قايد السبسي السياسية"، مضيفا " نجاح مهدي جمعة كرئيس حكومة يؤهله لرئاسة الجمهورية".وتابع خميس قسيلة " حكومة يوسف الشاهد فاشلة ولا تقارن بحكومة مهدي جمعة".