معز البرني ...المرشّح رقم 22 يؤكّد قدرته على منافسة الشاهد

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أودع صباح اليوم المرشّح رقم 22 مطلب ترشّحه للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويدعى معز البرني 52 عاما يعمل كمهندس اعلامية، وهو متخرّج منذ سنة 1992 من كلية العلوم بتونس.
وقال البرني ي تصريح للصباح نيوز إنه يعوّل على نقابة المھندسین لمساعدته على جمع التزكيات التي لم يتمكن بعد من جمعها، مضيفا أنه يتطلع للفوز بالرئاسة حتى يقضي على الفساد في مجال إسناد الرخص وفق تعبیره.
وقال البرني ي تصريح للصباح نيوز إنه يعوّل على نقابة المھندسین لمساعدته على جمع التزكيات التي لم يتمكن بعد من جمعها، مضيفا أنه يتطلع للفوز بالرئاسة حتى يقضي على الفساد في مجال إسناد الرخص وفق تعبیره.
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Par:mandhouj (France )
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