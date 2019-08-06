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صابر الوسلاتي: مكتب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية... كركر شلاكتك و أدخل!

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي على عدد المرشحين الغير جدّيين للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " مكتب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية... كركر شلاكتك و أدخل!".


وتابع صابر الوسلاتي " مكتب قبول الترشحات يقبل الملفات حتى وإن كانت غير مكتملة الشروط وهذا ما ساهم في تجرؤ البعض على منصب رئيس الجمهورية".



  
  
     
  
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