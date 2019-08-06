صابر الوسلاتي: مكتب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية... كركر شلاكتك و أدخل!

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي على عدد المرشحين الغير جدّيين للانتخابات الرئاسية المبكرة.وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابريار على اذاعة جوهرة أف أم " مكتب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية... كركر شلاكتك و أدخل!".وتابع صابر الوسلاتي " مكتب قبول الترشحات يقبل الملفات حتى وإن كانت غير مكتملة الشروط وهذا ما ساهم في تجرؤ البعض على منصب رئيس الجمهورية".