زهيّر مخلوف في ''معلّقة مدحية'' لنبيل القروي: الرّجل يحمل قيمة الحب والاحساس بالفقراء

Mardi 06 Août 2019
باب نات - نشر الاثنين 5 أوت، الناشط الحقوقي والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة تدوينة مطوّلة حاول من خلالها تفسير أسباب التحاقه بحزب قلب تونس وترأسه لقائمة نابل 2.
وقال مخلوف في تدوينته ، التي اعتبرها عديد النشطاء معلّقة مدحية لنبيل القروي، إن هذ الأخير تغيّر 180 درجة بعد وفاة ابنه تغييرا ايجابيا من خلال جمعية خليل تونس.
وتابع مخلوف معدّدا مناقب القروي "بعد وفاة ابنه اصبح الرجل يحمل قيمة الحب والتضامن والاحساس بهموم المهمشين والمفقرين بشكل مبدئي وأخلاقي وايتيقي حقيقي في حين أن بعض السياسيين الآخرين من اتجاهات أخرى مغايرة أتوْا بأمور أقل ما يقال فيها أنها تافهة وسافلة ومضرة ومهلكة للبلاد والعباد".
واشار مخلوف إلى أنه وجد ما أسماها ذاته الخيريّة في جمعية خليل تونس وقال "جمعية خليل تونس هي الدافع الذي جعلني أعيد حساباتي ومواقفي الانطباعية القديمة حول أداء الرجل وفعله وصدقه أو مخاتلته".
وأضاف أن "طبيعته الحقوقية التي تهتم بحالة المواطن التونسي المضطهد سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا عاملا إضافيا لانخراطي في هذا المشروع".
وقال مخلوف في تدوينته ، التي اعتبرها عديد النشطاء معلّقة مدحية لنبيل القروي، إن هذ الأخير تغيّر 180 درجة بعد وفاة ابنه تغييرا ايجابيا من خلال جمعية خليل تونس.
وتابع مخلوف معدّدا مناقب القروي "بعد وفاة ابنه اصبح الرجل يحمل قيمة الحب والتضامن والاحساس بهموم المهمشين والمفقرين بشكل مبدئي وأخلاقي وايتيقي حقيقي في حين أن بعض السياسيين الآخرين من اتجاهات أخرى مغايرة أتوْا بأمور أقل ما يقال فيها أنها تافهة وسافلة ومضرة ومهلكة للبلاد والعباد".
واشار مخلوف إلى أنه وجد ما أسماها ذاته الخيريّة في جمعية خليل تونس وقال "جمعية خليل تونس هي الدافع الذي جعلني أعيد حساباتي ومواقفي الانطباعية القديمة حول أداء الرجل وفعله وصدقه أو مخاتلته".
وأضاف أن "طبيعته الحقوقية التي تهتم بحالة المواطن التونسي المضطهد سياسيا أو أمنيا أو اقتصاديا عاملا إضافيا لانخراطي في هذا المشروع".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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