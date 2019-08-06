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مهرجان جربة : الجماهير تعاقب جميلة الشيحي...''ولد شكون'' أمام كراسي شاغرة

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - عاقبت الاثنين 5 أوت، جماهير مهرجان جربة أوليس الدولي الممثلة جميلة الشيحي وتركتها تعرض مسرحيتها "ولد شكون" أمام كراسي شاغرة/ الفيديو الدقيقة 2/ .




وتأتي مقاطعة جماهير جربة للمسرحية على اثر الجدل الذي أثارته في مهرجان صفاقس أين احتج الجماهير على ما اعتبروها عبارات خادشة وايحاءات جنسية هابطة" وانسحبوا من المهرجان.




  
  
     
  
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