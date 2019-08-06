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الداخلية تؤكد ايقاف سيف الطرابلسي

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، خالد الحيوني ، الاثنين، أنّه تمّ ايقاف اِبن شقيق ليلى بن علي سيف الطرابلسي على خلفية صدور مناشير تفتيش ضده من القضاء.
وأضاف خالد الحيوني أنّ الاجراءات تمت في اطار مراقبة ترتيبية وأنه تم الاحتفاظ بالطرابلسي طبقا للاجراءات القانونية المترتبة عن الاحتفاظ وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية، وذلك وفق تصريحه للشارع المغاربي.


  
  
     
  
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