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عبيد البريكي: انا كيما الشعب التونسي جلطام

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال رئيس حزب تونس الى الامام عبيد البريكي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه لا يحق لاي احد اتهام الشعب التونسي بانه لا يحمل وعيا.
واضاف عبيد البريكي " اذا هاجمتم الشعب التونسي وتفكيره ووعيه فمن ستحكمون ولماذا تحكمون.
واكد عبيد البريكي انه يشبه الشعب التونسي "الجلطام" ويحترم تفكيره وخياراته.



  
  
     
  
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