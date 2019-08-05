عبيد البريكي: انا كيما الشعب التونسي جلطام

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال رئيس حزب تونس الى الامام عبيد البريكي في مداخلة على قناة الحوار التونسي انه لا يحق لاي احد اتهام الشعب التونسي بانه لا يحمل وعيا.
واضاف عبيد البريكي " اذا هاجمتم الشعب التونسي وتفكيره ووعيه فمن ستحكمون ولماذا تحكمون.
واكد عبيد البريكي انه يشبه الشعب التونسي "الجلطام" ويحترم تفكيره وخياراته.
واضاف عبيد البريكي " اذا هاجمتم الشعب التونسي وتفكيره ووعيه فمن ستحكمون ولماذا تحكمون.
واكد عبيد البريكي انه يشبه الشعب التونسي "الجلطام" ويحترم تفكيره وخياراته.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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