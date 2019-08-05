ياسين العياري يتّهم النهضة بمنع بثّ حواره على اذاعة تطاوين

Lundi 05 Août 2019



أكد النائب ياسين العياري أنّ قيادات حركة النهضة بجهة تطاوين مارسوا ضغوطات لمنع حوار كان سيدلي به لإذاعة تطاوين.وقال العياري في تصريح لاذاعة موزاييك ''كان من المفترض أن أجري حوارا على أمواج الإذاعة الجهوية بتطاوين وتدخّلت قيادات النهضة في الجهة لمنع هذا الحوار وقاموا بالمستحيل من أجل ذلك''.وأضاف العياري أنّ النهضة كانت متخوّفة من أن يثير ملف ''الكامور'' وكيف خذلوا الجهة التي يمثلونها بثلاث نواب من جملة 4، حسب تصريحه. وتابع ''لا أدري أي سلطة لهم على اذاعة تطاوين لمنع هذا الحوار''.المصدر موزاييك