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ياسين العياري يتّهم النهضة بمنع بثّ حواره على اذاعة تطاوين

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
أكد النائب ياسين العياري أنّ قيادات حركة النهضة بجهة تطاوين مارسوا ضغوطات لمنع حوار كان سيدلي به لإذاعة تطاوين.

وقال العياري في تصريح لاذاعة موزاييك ''كان من المفترض أن أجري حوارا على أمواج الإذاعة الجهوية بتطاوين وتدخّلت قيادات النهضة في الجهة لمنع هذا الحوار وقاموا بالمستحيل من أجل ذلك''.


وأضاف العياري أنّ النهضة كانت متخوّفة من أن يثير ملف ''الكامور'' وكيف خذلوا الجهة التي يمثلونها بثلاث نواب من جملة 4، حسب تصريحه. وتابع ''لا أدري أي سلطة لهم على اذاعة تطاوين لمنع هذا الحوار''.

المصدر موزاييك


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186992

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 05 Août 2019 à 22h 10m |           
في الاول وجدته ودودا لطيفا متحمس ويحمل خطاب موضوعي ومبشر لجيل جديد من السياسيين لا ادري لماذا وما هو الدافع الذي جعله يتراجع ويأخذ منوال زملائه النواب الذين لا يجدون في السياسة الا النقد والتهم. مع الاسف لتونس



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