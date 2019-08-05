مصطفى بن جعفر للنهضة: أنا بانتظارك

Lundi 05 Août 2019
باب نات - كشف المرشح الرئاسي المنتظر مصطفى بن جعفر في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم أن حركة النهضة لم تتصل به الى حد الأن، وذلك تعليقا عن أنباء تفيد بأن الحركة تدرس دعمه في الانتخابات الرئاسية.
وقال مصطفى بن جعفر " النهضة لم تتصل بي حتى الأن"، مضيفا " لم أعلن بعد عن ترشّحي للانتخابات الرئاسية، وسأتوجّه لجميع النوّاب للحصول على التزكيات في صورة تقديم ترشّحي، الذي هو مرهون بهذه التزكيات".
Credits Xpress FM
وتابع مصطفى بن جعفر " الرئيس القادم تقع على عاتقه مسؤولية تنقية المناخ السياسي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين العائلات الفكرية السياسية وأنا أهل لذلك".
وقال مصطفى بن جعفر " النهضة لم تتصل بي حتى الأن"، مضيفا " لم أعلن بعد عن ترشّحي للانتخابات الرئاسية، وسأتوجّه لجميع النوّاب للحصول على التزكيات في صورة تقديم ترشّحي، الذي هو مرهون بهذه التزكيات".
Credits Xpress FM
وتابع مصطفى بن جعفر " الرئيس القادم تقع على عاتقه مسؤولية تنقية المناخ السياسي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين العائلات الفكرية السياسية وأنا أهل لذلك".
En continu
- 17:15 الطبوبي يعترف بالهزيمة..
- 17:15 ايزي أو رازي !
- Hier 22:13 بوعرادة: تعرض 5 اشخاص الى تسمم في حفل زفاف
- Hier 20:48 إيران تؤكد تلقى ظريف دعوة للقاء ترامب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:02
|19:24
|16:14
|12:32
|05:28
|03:48
|
36°
|34°
|% 20
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|34°-26
|41°-28
|45°-29
|38°-25
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 84 635) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 80 234) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 74 043) كلات بعضها ..
( 65 598) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 309) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 918) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 757) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 49 714) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 659) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 48 537) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 47 618) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 751) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 330) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 062) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 886) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 494) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 046) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 047) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 017) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 009) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام