مصطفى بن جعفر للنهضة: أنا بانتظارك

Lundi 05 Août 2019



باب نات







Credits Xpress FM

- كشف المرشح الرئاسي المنتظر مصطفى بن جعفر في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم أن حركة النهضة لم تتصل به الى حد الأن، وذلك تعليقا عن أنباء تفيد بأن الحركة تدرس دعمه في الانتخابات الرئاسية.وقال مصطفى بن جعفر " النهضة لم تتصل بي حتى الأن"، مضيفا " لم أعلن بعد عن ترشّحي للانتخابات الرئاسية، وسأتوجّه لجميع النوّاب للحصول على التزكيات في صورة تقديم ترشّحي، الذي هو مرهون بهذه التزكيات".وتابع مصطفى بن جعفر " الرئيس القادم تقع على عاتقه مسؤولية تنقية المناخ السياسي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين العائلات الفكرية السياسية وأنا أهل لذلك".