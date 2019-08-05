المترشح المستقل للرئاسة راشد عاشور: قادر على تسيير تونس بالتالفون

Lundi 05 Août 2019



باب نات

- أكد الاثنين 5 أوت المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية ،راشد عاشور، أنه يملك المال و النفوذ و قادر على “تسيير تونس بالتالفون".وأشار الى أن برنامجه الانتخابي فريد من نوعه و يرتكز على السياحة و الاقتصاد، مؤكدا أن له علاقات جيدة مع عدة أطراف في الداخل والخارج.و شدد في تصريح اعلامي، عن تحفظه على شراء التزكيات، مبينا أنه بذل مجهودات كبيرة للحصول عليها.