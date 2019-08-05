Radio Babnet Tunisie On Air: Fairouz - Baktom Ismak  

عبد الحميد عمّار يترشّح للرئاسية ورواد الفايسبوك يعلّقون : ضحكولو تمد على طولو

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قدّم الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار، الإثنين 5 أوت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل.

وبهذا الترشّح يبلغ عدد الترشحات المقدّمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية الآن 18.
وعلّق رواد الفايسبوك على ترشح عبد الحميد عمار " ضحكولو تمد على طولو".



  
  
     
  
rtt-5e1a96def463ccb487aa86a5a3cc55c9-2019-08-05 16:48:20






2 de 2 commentaires pour l'article 186967

Citizenvoice  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 17h 21m |           
- Décidément, le bal des psychopathes, des mégalomanes des mythomanes, des attardés des IMC, des illusionnistes et j'en passe n'en finis pas. On est en plein délires névrotiques et de fabulation.

Sayada  ()  |Lundi 05 Août 2019 à 17h 07m |           
Le coluche tunisien ? attention le coluche français a voulu jouer ce jeu il a trouvé sa mort



Présidentielles 2019
En continu

الاثنين 05 أوت 2019 | 4 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:02 19:24 16:14 12:32 05:28 03:48
36°
 34° % 20 :الرطــوبة
تونــس 26°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
34°-2641°-2845°-2938°-2537°-24
  • Avoirs en devises
    16301,9

  • (5 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19916 DT        1$ =2,88240 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 août)   911,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565023545|186967 2378|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires