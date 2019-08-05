عبد الحميد عمّار يترشّح للرئاسية ورواد الفايسبوك يعلّقون : ضحكولو تمد على طولو

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قدّم الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار، الإثنين 5 أوت ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل.
وبهذا الترشّح يبلغ عدد الترشحات المقدّمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية الآن 18.
وعلّق رواد الفايسبوك على ترشح عبد الحميد عمار " ضحكولو تمد على طولو".
وبهذا الترشّح يبلغ عدد الترشحات المقدّمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية الآن 18.
وعلّق رواد الفايسبوك على ترشح عبد الحميد عمار " ضحكولو تمد على طولو".
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Par:citizenvoice (Tunisia )
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