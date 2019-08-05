صورة اليوم: المرشح الرئاسي المستقل لزهر الغزلاني يخطب ودّ النهضة بارتدائه تبان أزرق

Lundi 05 Août 2019
باب نات - تقدم الاثنين 5 أوت المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية لزهر الغزلاني بملف ترشحه رسميا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وظهر المرشح الرئاسي في صورة بعد تقديم الترشح وهو يرتدي تبان أزرق ، يبدو أنه لم ينتبه لتجاوزه السروال، مما أثار موجة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلق رواد الفايسبوك بالقول " يبدو أن لزهر الغزلاني يخطب ود النهضة بتبان أزرق أظهره للعيان عند التقاط الصورة".
وكان الغزلاني البالغ من العمر 62 سنة من ولاية القصرين،الذي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة في انتظار استكماله قبل انتهاء الآجال القانونية، قال في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على النهوض بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية قادر على اخراج البلاد من الفقر والخصاصة مشيرا إلى أنه أعد دراسة في الغرض منذ 2016 بصفته باحثا اقتصاديا واجتماعيا
وظهر المرشح الرئاسي في صورة بعد تقديم الترشح وهو يرتدي تبان أزرق ، يبدو أنه لم ينتبه لتجاوزه السروال، مما أثار موجة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعلق رواد الفايسبوك بالقول " يبدو أن لزهر الغزلاني يخطب ود النهضة بتبان أزرق أظهره للعيان عند التقاط الصورة".
وكان الغزلاني البالغ من العمر 62 سنة من ولاية القصرين،الذي قدم مطلبا منقوصا من التزكيات اللازمة في انتظار استكماله قبل انتهاء الآجال القانونية، قال في تصريح إعلامي، أن برنامجه يقوم على النهوض بالمجالات الإقتصادية والإجتماعية قادر على اخراج البلاد من الفقر والخصاصة مشيرا إلى أنه أعد دراسة في الغرض منذ 2016 بصفته باحثا اقتصاديا واجتماعيا
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Par:RIADH (France )
Sur: الانتخابات الرئاسية : تحويل وجهة التزكيات الشعبية لقيس سعيّد وبيعها لمترشحين آخرين